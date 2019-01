Extreem slechte staat Merwedebrug bij toeval ontdekt, 'we zijn aan een ramp ontsnapt'

SLEEUWIJK - De mankementen waardoor de Merwedebrug bij Sleeuwijk had kunnen instorten, zijn bij toeval ontdekt. Dat gebeurde bij een tussentijds onderzoek van TNO naar de verbreding van de brug. TNO constateerde dat op dat moment de brug nog maar 'zes dagen' te leven had. Dat zegt emeritus hoogleraar Ben Ale van TU Delft tegen Omroep Brabant.

Ben Ale onderzocht samen met hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft het rapport van adviesbureau Berenschot over het afsluiten van de brug in 2016.

Zes dagen

Volgens Ale onderzocht TNO tussentijds de brug met als vraag of de constructie sterk genoeg was om een mogelijke verbreding te dragen. “Op dat moment bleek dat de brug niets eens sterk genoeg was om de huidige constructie te dragen. Sterker: de brug had misschien nog een levensduur van slecht zes dagen. Er moest meteen gestopt worden met er overheen te rijden. Dat is in feite de mededeling dat de brug op instorten staat. We zijn aan een ramp ontsnapt.” Alle bruggen in Nederland worden eens in de zes jaar door Rijkswaterstaat aan een periodieke controle onderworpen. “Je verwacht dan niet dat bij een tussentijdse onderzoek blijkt dat de brug dan nog maar zes dagen mee kan”, zegt Ale.

Niets meegedaan

Volgens hem kan er bij de periodieke controles van alles zijn misgegaan. “De inspecteurs hadden er misschien geen verstand van of de inspecteurs hebben niet goed opgelet. Het kan ook zijn dat de inspecteurs misschien wel melding van iets hebben gemaakt, maar dat Rijkswaterstaat er niets mee heeft gedaan. Rijkswaterstaat moet uitzoeken hoe ze in deze situatie verzeild zijn geraakt.”

Het stuit Ale tegen de borst dat de minister nu meteen roept dat ‘alle inspecties op orde zijn en veiligheid op één staat.’ “Misschien is het verstandig om na te gaan of de periodieke controles wel goed zijn uitgevoerd. Zeker nu TNO iets tussentijds constateert wat fataal had kunnen aflopen. Misschien moeten andere bruggen ook wel gecontroleerd worden. Het is net als met een terugroepactie van auto’s. Als er bij een bepaalde auto een stuurstang afbreekt moet je controleren of het probleem bij alle auto’s van dat merk speelt, voordat er weer een stuurstang afbreekt.”