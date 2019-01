Hoe veilig zijn de Brabantse pontjes? ‘Na het ongeluk kwamen er borden en lampjes in de weg‘

“Overdag wijst het wel redelijk zichzelf. Maar als het donker is, moet er goed gekeken worden naar verlichting. En daar waar je vanaf de kade de pont oprijdt, moet een drempel komen, zodat je echt moeite moet doen om eroverheen te gaan", aldus José de Jong van Veilig Verkeer Nederland eerder. Ook een schipper van de veerdienst Vierlingsbeek – Bergen zei dat een slagboom of stoplichten zouden kunnen helpen. Maar wie gaat daarover, en wordt het probleem wel serieus genomen? Velen vingers wijzen naar elkaar.

‘Dan moet je bij de veerdienst zijn’

De gemeente Boxmeer, waar Vierlingsbeek onder valt, laat desgevraagd weten op dit moment nog geen nieuwe maatregelen te plannen bij de pont in Vierlingsbeek. “Ik vind het een rare vraag, je moet ook niet bij ons zijn maar bij de veerdienst. Tot het onderzoek van de politie afgerond is doen we niks”, liet een woordvoerder weten. Ook aan de andere kant, in Bergen, wacht men het politieonderzoek af. Dat moet meer duidelijkheid geven over het ongeval.





De pontjes en de plek waar je de pont oprijdt, zijn de verantwoordelijkheid van de veerdiensten. De weg naar dat pont toe, valt onder verantwoording van de gemeente. José de Jong van Veilig Verkeer Nederland: “De wegbeheerder, dat kan de gemeente zijn of de provincie, moet maatregelen nemen.”

‘Na het ongeluk kwamen er borden en lampjes in de weg‘

Stichting De Bergsche Maasveren is onder meer verantwoordelijk voor de autoveren van het Brabantse Herpt naar Bern (Gelderland) en van Sprang-Capelle naar Dussen. Op die laatste plek is eerder ook een dodelijk ongeluk gebeurd. Een moeder belandde met haar dochter naast zich in het water en overleefde het niet. De dochter van 19 had net haar rijbewijs en zat achter het stuur.





Peter van Raamsdonk van De Bergsche Maasveren: “Na het ongeluk bij onze pont heeft de gemeente strepen op de weg geschilderd en lampjes in de straat gezet. Vooral dat laatste helpt wel! Ook zijn er borden geplaatst, maar ja, je ziet nu door de borden het bos niet meer.“ Harm Hensen van de gemeente Waalwijk laat weten dat ze de situatie nauwgezet in de gaten houden. “Als er nog meer maatregelen nodig zijn, dan kijken we daar naar.”

‘Bij een spoorwegovergang zetten ze wel knipperlichten‘

De lampjes in het wegdek zien we tijdens onze rondgang alleen bij de veren van De Bergsche Maasveren.

Dat wil niet zeggen dat het op de andere plekken stikdonker is. Al kan het altijd beter. Een woordvoerder van Stichting Maasveren (autoveren bij Megen, Oijen, Lith en Maren-Kessel): “Er is bij ons volop verlichting. Het zijn wel van die energiezuinige ledlampen. Beter voor het milieu, maar er komt minder licht vanaf. Waarom zetten ze bij spoorwegovergangen wel van die knipperlichten neer en hier niet?“

Grote verschillen

De gemeente Oss meldt dat er bij de veerdiensten in Megen en Lith een speciaal wegdek is gerealiseerd: "Voor de veiligheid bestaat de veerstoep uit verschillende soorten wegdek: tot het stoppunt ligt er asfalt en het laatste gedeelte tot de Maas liggen er betonplaten. Ook doen we aan gladheidsbestrijding."





Dit zien we niet op alle plekken terug: in Cuijk lopen de klinkers door tot het water, en in Sambeek staat in de buurt van het opstappunt geen enkele lantaarnpaal te zien.

Eigen verantwoordelijkheid

Over de vraag of slagbomen of een drempel een goed idee zijn, zoals Veilig Verkeer Nederland voorstelde, zijn de veerdiensten eensgezind. Ton Paulus van Paulus Veerbedrijf (verantwoordelijk voor de autoveer van Cuijk naar Middelaar, Limburg): “Een hek of een slagboom is niet te doen, dan moet ik 200 keer per dag dat ding naar beneden doen. Mensen hebben ook eigen verantwoordelijk.“

Dat laatste geluid klinkt van meerdere veerdiensten die we spraken. Mensen zouden steeds minder goed opletten en met andere dingen bezig zijn in de auto. “Over het algemeen zie je echt wel dat je hier het water in rijdt.”