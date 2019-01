Gezin mag weer terug naar huis dat in december werd beschoten, bepaalde bezoekers niet welkom

DEN BOSCH - Bewoners van een huis aan de Johan van de Veldestraat dat afgelopen december werd beschoten, mogen weer in dat huis gaan wonen. Bepaalde mensen mogen er alleen niet over de vloer komen, omdat 'de dreiging zich richt' op die mensen. Dat laat de burgemeester weten in een brief aan de gemeenteraad. Wie die 'verboden gasten' zijn, is onbekend.

Ook is niet duidelijk vanuit wie de dreiging komt. Mikkers schrijft erover aan de raad: "Deze dreiging heeft indirect ook gevolgen voor andere omwonenden in de omgeving. Ik ben van mening dat er hiermee sprake is van woonoverlast."

Nog niemand aangehouden

De woning aan de Johan van de Veldestraat in Den Bosch werd op 18 december 2018 meerdere malen beschoten terwijl er mensen in huis waren. Daarbij gingen vier kogels door het raam van de woonkamer. Daar zaten op dat moment drie bewoners, een ouder en twee volwassen kinderen.

Het onderzoek naar dit schietincident is nog steeds in volle gang en er is nog niemand aangehouden. De woning werd toen direct voor een maand gesloten door burgemeester Jack Mikkers. Die termijn is nu voorbij.

Als de bewoners de ‘specifieke personen waarop de dreiging zich richt’ tóch ontvangen, moet per overtreding een boete van 2.500 euro worden betaald met een maximum van 10.000. Zowel de politie als de gemeente gaan daarop handhaven, zo laat de gemeente weten.

LEES OOK: Huis beschoten: zeker vier kogels gaan door raam woonkamer, bewoners komen met de schrik vrij

Mikkers stelt in de brief dat op basis van de informatie die hij heeft, het langer dichthouden van het huis niet mogelijk is. Door bepaalde bezoekers in het huis te verbieden, wil hij 'de veiligheid in de omgeving van het huis waarborgen'. Een zogeheten gedragsaanwijzing wordt door een burgemeester zeer zelden opgelegd.