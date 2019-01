Geen nieuwe taxistakingen meer in Den Bosch

DEN BOSCH - Dreigende stakingen Bossche taxichauffeurs zijn voorlopig van de baan. De gemeente en de taxichauffeurs zijn afgelopen week met elkaar in gesprek gegaan. Begin maart worden er 'taxihosts' geïntroduceerd bij de standplaats aan de Visstraat om alles in goede banen leiden.

In de nacht van vrijdag of zaterdag werd er gestaakt door verschillende taxichauffeurs in Den Bosch. Zij reden onder andere toeterend door de stad. De gemeente heeft nu samen met de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) besloten na de carnaval te starten met een proef waarbij zogenoemde taxihosts op de standplaats aan de Visstraat staan. Zij moeten de chauffeurs en de klanten begeleiden om de afwikkeling van horecabezoekers te verbeteren.

Daarnaast gaat de gemeente dit jaar het Bossche taxibeleid evalueren. De klankbordgroep van de taxichauffeurs is hierbij ook aanwezig. “In de evaluatie nemen wij het keurmerk zelf, de kwaliteit van het taxivervoer en ervaringen op straat mee”, zo schrijft de gemeente.

Taxistaking

Aanleiding van de staking was een onenigheid tussen een taxichauffeur en een handhaver van Stadstoezicht. De chauffeur was een paar minuten te vroeg bij de taxistandplaats aan de Visstraat waarvoor hij een boete kreeg.

De taxi’s mogen op vrijdag en zaterdag tussen elf uur 's avonds en vijf uur 's nachts op de standplaatsen aan de Visstraat en op de Parade staan. Volgens de chauffeur was echter met de gemeente afgesproken dat werd gedoogd dat de taxichauffeurs tien minuten te vroeg waren omdat de standplaats bij het station vaak vol is. Dat leidde die avond tot een staking van verschillende chauffeurs.

