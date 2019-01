Mark van Bommel haalt Michal Sadílek definitief bij PSV-selectie: 'Voorbeeld voor de jeugd'

EINDHOVEN - PSV begint zondag aan het tweede deel van het seizoen, voor de ploeg van trainer Mark van Bommel staat er een uitwedstrijd bij FC Emmen op het programma. Voor Michael Sadílek een bijzonder duel, hij is vanaf nu namelijk een definitief een volwaardig lid van de PSV-selectie.

"Ik heb de Eredivisie gemist, ik ben blij dat het weer begint", zei Van Bommel op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Emmen, zo meldt PSV op de website.

Van Bommel had eigenlijk liever helemaal geen winterstop gehad. "Je werkt naar wedstrijden toe in een rap tempo, je wilt spelen. Op deze manier word je uit je ritme gehaald. Je gaat op trainingskamp in Qatar om het gevoel weer terug te krijgen, dat hebben we gedaan. Het liefste had ik doorgespeeld, dat had ik als speler al en nu ook als trainer."

Sadilek promoveert

"Ik heb woensdag vertelt dat hij, na de vrije dag op donderdag, zich vrijdag mag melden in de kleedkamer. Hij heeft het verdiend en hij was er blij mee. Hij is een voorbeeld voor de jeugd op de manier hoe hij te werk gaat", zegt Van Bommel over de Tsjechische middenvelder.

De negentienjarige linkspoot speelde tot nu toe twee wedstrijden in de eredivisie, daarnaast maakte hij ook zijn debuut in de Champions League.

Lozano fit, Romero ontbreekt

Van Bommel heeft de beschikking over een vrij fitte selectie, alleen de langdurig afwezige Ryan Thomas zit in de lappenmand. Drie spelers zijn afwezig door interlandverplichtingen. Aziz Behich en Trent Sainsbury zijn met Australië actief, Maximiliano Romero is met een jeugdploeg van Argentinië op pad.

