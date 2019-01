Adrie Koster weet dat vervangers van vertrokken Fran Sol zich na hectische week nog moeten aanpassen

TILBURG - Voor de derby Willem II-NAC gaat het normaal gesproken bij beide clubs vooral over die wedstrijd, in Tilburg was dat deze week anders. Zondag staat de burenruzie op het programma, maar bij Willem II was de transfer van Fran Sol vooral het onderwerp van gesprek. Aan trainer Adrie Koster de moeilijke taak om voor de belangrijke wedstrijd een goede vervanger van de clubctopscorer aan te wijzen

De Grieken Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis werden na de transfer van Fran Sol aangetrokken als versterking voor de Willem II-voorhoede. Vrijdag stond het tweetal voor het eerst op het veld, zondag zitten ze voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Net als middenvelder Renato Tapia, die eerder in de week op huurbasis werd overgenomen van Feyenoord.

'Hectische week'

“Het was een hectische week”, zegt Koster. “Maar intern waren we daar wel op voorbereid. Je weet dat dit speelde. Fran Sol is vertrokken, dan moet je goed anticiperen en mensen aantrekken die wat voor de club kunnen betekenen.”

“Ze zijn vrijdag pas ingestroomd, ze moeten de medespelers en de manier van spelen nog leren kennen”, geeft Koster aan. “Dat vergt enige aanpassing. Maar we weten wat die spelers kunnen en ze zijn elk moment inzetbaar als dat nodig is.”

'Meer dan honderd procent'

Tapia speelt al wat jaren in Nederland. Eerst was hij actief voor FC Twente, later voor Feyenoord. Hij kwam begin van de week al naar Willem II en kent zijn nieuwe team inmiddels. Speelminuten zijn zeker niet uitgesloten. "Ik ben er klaar voor", zei de international van Peru. Op welke positie Tapia komt te staan maakt hem zelf niet veel uit. "Ik wil het team helpen. Ik ga niet kiezen waar ik ga spelen. Iedereen weet dat ik een middenvelder ben. Maar als de trainer me ergens anders nodig heeft, dan speel ik daar."

Net als bij Feyenoord wil Tapia in Tilburg alles doen om goede resultaten te boeken. "Ik zal meer dan honderd procent geven. Iedereen die me kent weet dat ik alles geef. Dat ga ik hier ook doen."

Steun

Bij de vorige derby werd Willem II bij de laatste training gesteund door veel fans, met veel vuurwerk. De fans zullen er zaterdag weer zijn, maar qua vuurwerk is het anders. Er zijn nieuwe regels, dus zorgt de club zelf voor een mooie start van de afsluitende training. Een dag later hoopt Koster ook weer op de steun van de fans. "Het is prettig om voor een vol stadion te spelen, dat moet je vleugels geven."

Koster heeft door de training in het stadion nu een besloten training minder dan hij normaal heeft voor een wedstrijd. "Dat weet je. Daar houd je dan ook rekening mee in je schema, bovendien hebben we op trainingskamp goed kunnen trainen. Zo'n training geeft ook aan hoe belangrijk deze wedstrijd is, voor ons én voor de supporters. Ze willen ons een hart onder de riem steken, dat doen ze op deze manier."