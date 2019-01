Weer aanhoudingen voor aanslagplan op oud-officier Greetje Bos

BREDA - De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden voor het beramen van een aanslag op de voormalige Bredase officier van justitie Greetje Bos. Het gaat om mannen uit Klundert en Steenbergen die banden hebben met motorclubs.

Ze blijken op 14 november vorig jaar te zijn opgepakt door een arrestatieteam en werden na verhoor weer vrijgelaten. Dat meldt BN De Stem.

De mannen worden formeel verdacht van het treffen van voorbereidingshandelingen voor de liquidatie van de oud-officier, zeggen hun advocaten. Het Openbaar Ministerie in Breda (OM) bevestigt de arrestaties.

Opmerkelijk

De nieuwe aanhoudingen zijn opmerkelijk omdat het erop leek dat het rechercheonderzoek naar de liquidatieplannen vorig jaar was beëindigd. In 2017 werd oprichter Klaas Otto van No Surrender al aangehouden als hoofdverdachte. Hij zou opdracht hebben gegeven om de officier iets aan te doen. Uiteindelijk seponeerde het OM zijn zaak omdat er onvoldoende bewijs voor de verdenking werd gevonden. Ook een voormalig clublid, dat zou zijn benaderd voor de uitvoering, ging vrijuit.