Weer aanhoudingen voor moordplan op oud-officier van justitie Greetje Bos

BREDA - De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden voor het beramen van een aanslag op de voormalige Bredase officier van justitie Greetje Bos. Het gaat om mannen uit Klundert en Steenbergen die banden hebben met motorclubs.

Ze blijken op 14 november vorig jaar te zijn opgepakt door een arrestatieteam en werden na verhoor al snel weer vrijgelaten.

"Mijn cliënt belde me toen en ik zei: wat zeg je me nou?", zegt advocaat Alfons Bals. Zijn cliënt uit Klundert zat een nacht in de cel en mocht daarna weer naar huis. "Alleen zijn telefoon is nog even in beslag genomen. Concreet is er niks. We snappen er zelf ook niks van".

De mannen worden formeel verdacht van het treffen van voorbereidingshandelingen voor de liquidatie van de oud-officier, zeggen hun advocaten. Het Openbaar Ministerie in Breda (OM) bevestigt de arrestaties.

Volgens advocaat Bals zijn er na die 14e november geen ontwikkelingen meer geweest in de zaak. Het is gebleven bij die arrestatie en het politieverhoor.

Wapens

De man uit Steenbergen was eerder vorig jaar ook al opgepakt in verband met de vondst van een wapenarsenaal in Welberg. De bewoner had er niks mee te maken maar het motorclublid heeft daar een tijdje voor vast gezeten.

Een rechtszaak volgt vermoedelijk nog maar ook rond deze zaak is het stil geworden.

Opmerkelijk

De nieuwe aanhoudingen zijn opmerkelijk omdat het erop leek dat het rechercheonderzoek naar de liquidatieplannen vorig jaar was beëindigd. In 2017 werd oprichter Klaas Otto van No Surrender al aangehouden als hoofdverdachte. Hij zou opdracht hebben gegeven om de officier iets aan te doen.

Uiteindelijk seponeerde het OM zijn zaak omdat er onvoldoende bewijs voor de verdenking werd gevonden. Ook een voormalig clublid, dat zou zijn benaderd voor de uitvoering, ging vrijuit.

Bos is gestopt bij het OM en is sinds 2018 wethouder in Breda. Ze woont nog steeds op een geheim adres.