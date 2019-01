Drie aanhoudingen na wedstrijd Willem II - NAC

Veel ME na de wedstrijd Willem II - NAC (Foto: Marcel van Dorst, SQ Vision Mediaprodukties)

TILBURG - Na de wedstrijd tussen Willem II en NAC zijn zondagmiddag drie aanhoudingen verricht. Er was veel ME aanwezig op de Oude Goirleseweg, omdat de sfeer ‘grimmig’ werd.

De politie laat weten dat één persoon is aangehouden omdat hij in het bezit was van drugs, en dat twee anderen zijn opgepakt vanwege geweldgebruik.

De tekst gaat verder onder de Tweet.





Voordat de wedstrijd begon, was extra politie ingezet omdat het bij de vorige wedstrijd tussen Willem II – NAC in oktober flink uitliep op rellen. De mobiele eenheid en de bereden politie werden toen ingezet om vechtende supporters uit elkaar te houden.

Het geweld keerde zich daarna tegen de politie. Twee agenten raakten gewond doordat hooligans ze sloegen met kettingen en broekriemen. De politievakbond sprak over 'gestoord gedrag'.

Dertig mensen werden aangehouden.

