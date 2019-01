Fraude met paardenvlees: twee Brabantse vleeshandelaren voor de rechter in Frankrijk

BREDA - Jan F. en Henricus W. uit Breda staan maandag voor de rechtbank in Frankrijk omdat ze op grote schaal zouden hebben gefraudeerd met paardenvlees. De twee zouden een belangrijke rol hebben gespeeld bij het internationale vleesschandaal waarbij goedkoop paardenvlees als rundvlees in maaltijden zat verwerkt.

Het schandaal kwam in 2013 naar buiten toen in Ierland hamburgers met paardenvlees werden ontdekt, terwijl hier volgens de verpakking alleen rundvlees in had mogen zitten. Ook in Frankrijk bleek dat er in lasagne paardenvlees zat, terwijl de consument dacht dat het om rundvlees ging. "Het schandaal speelde in 13 landen en het ging in Europa om zo'n 4,5 miljoen kant-en-klaarmaaltijden", vertelt Frankrijk-correspondent Frank Renout.

De komende weken staan er meerdere personen terecht in Frankrijk. Onder wie twee Fransen en dus de twee Brabanders. "De Fransen zeggen dat de Nederlanders hen niet hebben verteld dat het om paardenvlees gaat", zegt Renout. "De Nederlanders beweren dat zij juist wel hebben gezegd dat het om paardenvlees gaat." Volgens hen zouden de Fransen daarna op de etiketten van de maaltijden rundvlees in plaats van paardenvlees hebben gezet.

2,6 miljoen euro terug aan Staat

Jan. F. is met zijn bedrijf Draap (omgekeerde van paard) één van de twee Nederlandse verdachten in de zaak. Hij is zeker geen onbekende als het gaat om rechtszaken over vleesfraude. In 2016 moest hij van de Nederlandse rechter 2,6 miljoen euro terugbetalen aan de Staat, omdat hij ten onrechte winst had gemaakt door zijn paardenvlees als rundvlees te verkopen. In een eerdere zaak kreeg hij al 9 maanden gevangenisstraf.

Jan F. en Henricus W. worden in Frankrijk verdacht van oplichting in georganiseerd verband. "Dat staat een maximale celstraf van 10 jaar op en 1 miljoen euro boete", aldus de correspondent. De zaak gaat ruim drie weken duren.