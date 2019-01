Geert vindt mortiergranaat, EOD laat explosief meteen ontploffen

TILBURG - Geert van den Brand was met zijn metaaldetector aan het speuren naar metalen voorwerpen op het voormalige terrein van de Tilburgse voetbalclub RKTVV. Opeens begon het apparaat te piepen voor een mortier uit de Tweede Wereldoorlog.

"Ik dacht eerst dan het een mollenklem was, maar het gras was netjes over het object heen gegroeid. Ik vond het dan ook raar dat de metaaldetector afging."

Geschrokken

Van de Brand begon te graven en stuitte op iets hards. "Ik kwam vleugeltjes tegen van een mortier. Daar schrok ik wel een beetje van, want ik dacht als dat een beetje verkeerd gaat dan verlies ik niet alleen mijn schop, maar ook mijn arm."

Hij belde de politie. Gewaarschuwde agenten hebben het explosief bekeken en de Explosieven Opsporingsdienst Defensie ingeschakeld. Die hebben de mortier maandag gecontroleerd laten ontploffen. "Het was een bijzondere dag. Ik zal er vannacht nog wel een keer aan denken."