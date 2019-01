Wie is Sullay Kaikai, de nieuwe aanvallende versterking van NAC?

BREDA - NAC Breda heeft met Sullay Kaikai de derde winteraanwinst weten te strikken. De Engelsman is na Khalid Karami en Ramon Pascal Lundqvist de volgende nieuwe naam die NAC-trainer Mitchell van der Gaag kan begroeten. Kaikai komt over van Crystal Palace, zijn jeugdliefde.

De aanvaller werd geboren in Londen en werd op zijn vijftiende gescout door Crystal Palace. De Premier League-club verhuurde Kaikai een aantal jaren later voor het eerst. Maar het zou niet de laatste keer zijn. Crawley Town was het eerste tijdelijke onderkomen voor Kaikai. Die club kwam toen uit in de League Two, het laagste Engelse profniveau. Daar kwam Kaikai maar tot vijf wedstrijden, waarna Crystal Palace hem opnieuw verhuurde, maar ditmaal aan Cambridge United.

Goals maken

Daar presteerde hij beter en naar behoren. In dertig wedstrijden kwam de toen 19-jarige Kaikai tot zes goals en drie assists. In het seizoen daarop werd hij verhuurd aan Shrewsbury Town. Daar speelde hij, verdeeld over twee periodes, 29 wedstrijden in anderhalf jaar tijd waarin hij twaalf keer trefzeker was. Vervolgens werd Kaikai nog verhuurd aan Brentford en Charlton Athletic.

Bekijk hieronder de goals en skills van NAC's aanwinst.

Premier League

De nieuwe aanwinst van NAC lijkt dus goals te kunnen maken. Kaikai speelde uiteindelijk twee Premier League-wedstrijden voor Crystal Palace. In totaal kwam hij bij zijn jeugdliefde tot elf wedstrijden waarin hij één keer scoorde. Dat was in het verloren League Cup-duel met Newcastle United (2-3 verlies).

Bij NAC zal Kaikai de lastige taak krijgen om voor meer doelpunten te zorgen. Tot nu toe scoorde de ploeg van Mitchell van der Gaag in achttien wedstrijden 21 keer. Mitchell Te Vrede en Mikhail Rosheuvel scoorde samen al veertien keer. Een extra doelpuntenmaker kan de nummer zeventien van de eredivisie dus wel gebruiken.



Direct van waarde zijn

"Ik heb veel goede dingen gehoord over de club", zegt Kaikai, die voor anderhalf jaar heeft getekend met een optie voor nog één jaar, in een eerste reactie op de website van NAC. "Ook over de supporters. Ik heb er erg veel zin in en kijk uit naar deze uitdaging. Toen ik hoorde over de kans om voor NAC te kunnen spelen, was ik direct geïnteresseerd. Ik kan niet wachten om te beginnen en alles te geven. Ik ga proberen om direct van waarde te zijn."