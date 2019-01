Studenten moeten op herexamen na fout Fontys: 'Alsof mijn werk in het niets viel'

Maar na een bijeenkomst dinsdag is er ook begrip onder de studenten. "Het is erg vervelend, maar het kan gewoon gebeuren", zegt Justin Smeets, die ook werktuigbouwkunde studeert. Niet alleen moeten tentamens opnieuw gemaakt worden, maar één tentamen werd ook geannuleerd terwijl de studenten al op school waren.

'Het is echt vervelend'

Volgens woordvoerder Piet van Ierland van Fontys Hogescholen kon de school wel door de grond zakken toen de fout werd ontdekt. "We hebben het toch over 700 studenten die een gemaakt tentamen weer moeten overdoen en dat is een besluit dat je niet graag wilt nemen. Je weet hoe hard ze ervoor gestudeerd hebben."

Zo had Kim Verheijen flink geblokt. Nu moet ze twee van de drie tentamens opnieuw maken. "Het wordt een pittige opgave om het weer opnieuw in mijn hoofd te krijgen. En ik had zo hard geleerd tijdens de Kerstvakantie, het is net of al dat werk in het niets is gevallen." Maar Kim heeft de school al vergeven. "Ik snap ook wel dat ze er nu het beste van proberen te maken."

'Niet zo goed gemaakt'

Justin Smeets moet drie tentamens opnieuw maken. Maar misschien is hij er minder rouwig om. "Ik had twee tentamens eigenlijk niet zo goed gemaakt, dus dat is wel voordelig voor mij", grinnikt hij. "Het is een beetje dubbel. Ik baal ook, omdat ik één tentamen wel goed had gemaakt."

Justin is dus niet één van de studenten die van tevoren in de tentamens had gekeken. "Ik snap nu nog niet hoe ze het gedaan hebben", lacht hij.

'Snoepwinkel open'

Volgens woordvoerder Piet van Ierland stonden de tentamens gewoon op intranet. "Het was per ongeluk opengezet voor iedereen, terwijl het alleen voor onze docenten bedoeld was. Voor de studenten was het ineens zichtbaar: hier staan je tentamens. Elf studenten hebben het ook kunnen zien. We hebben ze achterhaald door hun account."

Twee studenten sloegen alarm bij hun docent. "We weten niet of studenten iets hebben verspreid. En om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, kun je maar één besluit nemen, een gelijk speelveld voor iedereen, dus het moet overnieuw." Voor de studenten die hebben gekeken, heeft het geen gevolgen. "Het is onze fout", zegt Van Ierland. "Je kunt niet zeggen, de snoepwinkel is open, kom maar naar binnen, maar je mag niets pakken."





'Goed opgelost'

De studenten vinden dat de school het goed heeft opgelost. "Ik heb geen tijd om boos te zijn", zegt Justin Smeets. "Ik moet gewoon weer blokken." Ook Kristian Snel, student elektrotechniek, heeft het te druk om boos te blijven. "Ik heb ook nog andere tentamens. Ik kreeg er wel de kriebels van, want ik was bang dat ik met die tentamens in de problemen zou komen."

Maar Snel vindt het wel een stomme fout en schrok er flink van. "Maar ik ga er nu vanuit dat alles aan gedaan wordt om het te voorkomen. En een fout kan iedereen maken. En vergeven is ook een groot woord. Het komt goed."

Iets verkeerd aangevinkt

Piet van Ierland denkt dat het een kwestie is geweest van iets verkeerd aanvinken. "Waarschijnlijk wel, maar we onderzoeken nog hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar ga er maar vanuit." Fontys Hogescholen wil in de toekomst ook voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt.