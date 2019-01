Man (21) opgepakt voor schietpartij in Helmond waarbij twee meisjes gewond raakten

HELMOND - Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdag bij een inval een 21-jarige man opgepakt in verband met de schietpartij in Helmond. Daarbij raakten maandag twee meisjes gewond. De actie vond plaats in een huis aan de Heistraat.

De man uit Helmond werd rond vier uur 's middags in de kraag gevat, zo meldt de politie. Het onderzoek is nog in volle gang en de recherche is nog steeds dringend op zoek naar getuigen.

Schietpartij

Op de kruising van de Molenstraat en de Noord Koninginnewal werd maandagmiddag een grijze Volkswagen Golf beschoten. Een 2-jarig meisje werd door een van de kogels geraakt in haar beentje. Ook een voorbijfietsend meisje van 15 werd getroffen. Zij raakte gewond aan haar arm.

Op het Doorneind werd even later een 23-jarige Helmonder opgepakt. Hij bleek echter niets met de zaak te maken te hebben. Volgens de politie kwam de nu aangehouden 21-jarige man in dat onderzoek naar voren als verdachte. Sindsdien werd er naar hem gezocht. Hij werd dinsdag door een arrestatieteam gearresteerd. De politie houdt er rekening mee dat de schietpartij het resultaat is van een ruzie in het Helmondse drugsmilieu.

Getuigen

Rechercheurs hebben al gesproken met een aantal ooggetuigen, maar hopen op meer. “Inzittenden van beide auto’s hadden vlak voordat geschoten werd ruzie op de Molenstraat. Er werd daarbij hard geschreeuwd of geroepen op de plek waar de auto uiteindelijk onder vuur werd genomen. Het was druk op straat en mensen moeten dat hebben gehoord”, zo laat de leider van het onderzoek weten.

De beide slachtoffers maken het naar omstandigheden goed. Burgemeester Blanksma heeft ze allebei bezocht. "Ik ben geschokt door deze gebeurtenis."