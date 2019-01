Tribunes en veel groen langs nieuwe Zuid-Willemsvaart: Bossche wethouder Van der Geld neemt je mee

DEN BOSCH - Lekker in het zonnetje op een tribune aan het water van de Zuid-Willemsvaart kijken naar de bootjes. Wethouder Mike van der Geld van Den Bosch kan niet wachten.

In een speciale vlog neemt de Mike van der Geld je mee langs alle plekken die de komende jaren gaan veranderen langs de Zuid-Willemsvaart in het centrum van Den Bosch. "Er komt veel minder water en veel meer groen", vertelt hij. Op de plek waar nu de sluis is, komt een veel kleinere sluis en kunnen bezoekers in een groene omgeving van heel dichtbij meemaken hoe het schutten van de bootjes in z'n werk gaat.

Overnachten op het water

Ter hoogte van de Tramkade komen steigers in het water te liggen waar je met kano's kan aanleggen. Daarnaast zijn er ook plannen om op het water te overnachten. De eerste projecten van het Zuid-Willemspark, zoals de Zuid-Willemsvaart in de toekomst gaat heten, moeten in 2021 klaar zijn. Dan moet je volgens Van der Geld met je voeten in het water in de zon kunnen genieten van de voorbij varende bootjes.