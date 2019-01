Deel dit artikel:













IJsbal tegen rijdende auto gegooid: bestuurder gewond, drie jongeren opgepakt Archieffoto

VUGHT - Een automobilist is dinsdag gewond geraakt nadat er een ijsbal tegen zijn auto was gegooid. Dat gebeurde toen het slachtoffer op de Brabantlaan in Vught reed.

Geschreven door Karin Kamp

Volgens een wijkagent is de situatie daarna 'geëscaleerd'. De politie heeft drie minderjarigen aangehouden.



Over de verwondingen van de bestuurder is niets bekend. De politie onderzoekt de zaak.