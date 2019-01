Vier jaar cel voor Bredanaar die vrouwen dwong tot prostitutie

BREDA - Een 32-jarige man uit Breda is woensdag veroordeeld tot vier jaar cel voor het afpersen en tot prostitutie dwingen van jonge vrouwen. Zijn compagnon, een 34-jarige Bredanaar heeft achttien maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij zou een minderjarig meisje onder druk hebben gezet.

De mannen benaderden hun zes slachtoffers via internet en boden hen vervolgens geld voor seks met hen of klanten. De meiden stuurden vervolgens pikante foto's en video's. Daarna moesten ze naar Breda komen en als ze dat niet deden, werden hun naaktfoto's en -video's verspreid op internet.

Kinderporno

Twee slachtoffers zwichtten hier niet voor, maar drie andere slachtoffers voelden zich gedwongen het wel te doen. Het geld dat de vrouwen kregen moesten ze meestal onmiddellijk inleveren bij de 32-jarige Bredanaar. Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan mensenhandel en samen met de medeverdachte ook aan het maken van kinderporno.

LEES OOK: Mannen dwongen zes vrouwen tot seks, 5,5 jaar cel geëist voor uitbuiting en kinderporno

De slachtoffers zeggen ernstige psychische schade te hebben geleden. Een vrouw stopte met haar opleiding en is nog altijd in therapie. Een ander slachtoffer kreeg ruim dertienduizend euro schadevergoeding toegewezen. De officier van justitie had respectievelijk 5,5 jaar en dertig maanden celstraf geëist.