'Zwaar vervuild' megadrugslab in Lage Zwaluwe moet jaar op slot

LAGE ZWALUWE - De loods in Lage Zwaluwe waar in oktober een gigantisch drugslab werd ontdekt, gaat een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester woensdag besloten.

Het lab aan De Zwingel was zo smerig dat de ontmanteling drie dagen duurde. Er stond zo'n 30.000 liter aan chemicaliën binnen. 'Zwaar vervuild' noemt ook de gemeente de loods, na onderzoek. Er is vermoedelijk speed (amfetamine) gemaakt.

Onder een tuinhuis naast de loods vond de politie ook nog een wietkwekerij met 275 planten. De gemeente Drimmelen - waar Lage Zwaluwe onder valt - heeft daarom ook dat tuinhuis afgegrendeld. Drie maanden lang mag daar niemand naar binnen.

Sloop niet aan de orde

De sluiting van beide panden is woensdagochtend om 10 uur ingegaan. In de tussentijd mag er niks met het pand gedaan worden.

Volgens de gemeente is er de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten op het milieu, de bodem, het water en de lucht. Ook de constructie van de loods is onderzocht. Daaruit blijkt volgens een gemeentewoordvoerder dat de loods is aangetast, maar wel veilig. Er hoeft dus niets gesloopt te worden. Wat er over een jaar met de loods gaat gebeuren is nog niet bekend.

In de cel

In verband met deze zaak zit de bewoner (34) van het huis (en het tuinhuis) naast de drugsloods in voorarrest. Hij was gebruiker van de loods. Volgende week dient zijn eerste openbare zitting bij de rechtbank in Breda.

De politie denkt dat er meer mensen bezig zijn geweest met drugsproductie in de loods maar alles wijst er op dat die onbekende personen nog niet zijn opgespoord.

