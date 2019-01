Frenkie de Jong drie keer zoveel waard als alle voetballers Willem II en RKC bij elkaar

De voetballer kwam in zijn jeugd tot wasdom in de gezamenlijke jeugdopleiding van de twee Brabantse clubs.

Het transferbedrag van 75 miljoen euro breekt niet alle records maar maakt wel duidelijk hoe groot de verschillen zijn in het Europese voetbal. Frenkie de Jong is in één klap drie keer zoveel waard als alle voetballers van beide Brabantse clubs.









Dat blijkt althans uit de waardebepaling van de Duitse website Transfermarkt.de. Daaruit blijkt dat de spelersgroep van RKC Waalwijk een waarde heeft van 4,45 miljoen euro. De Duitsers schatten dat de selectie van Willem II een waarde vertegenwoordigt van 19,55 miljoen euro, samen 24 miljoen.





Ter vergelijking: PSV is volgens de Duitsers 196,3 miljoen waard. Ajax staat daar nog ver boven met 368,75. Barcelona is de duurste club ter wereld met een selectie die 1,17 miljard waard is.

