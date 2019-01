Bekerdroom is springlevend voor Willem II: 'Finale komt nu wel echt dichtbij'

Freek Heerkens is blij weer een ronde verder te zijn, net als vorig jaar wacht een wedstrijd in de halve finale. Een voorkeur heeft hij wel. "Een thuiswedstrijd! Verder maakt het me niet veel uit."

Hopen op een bepaalde tegenstander heeft volgens de verdediger weinig nut. "Ik weet niet wanneer die wedstrijd is. In de huidige vorm kun je zeggen Feyenoord, maar dan kan het anders zijn. Wij hebben bij AZ gewonnen. Maar ik heb die ploeg afgelopen weekend en dinsdag zien spelen, die zijn beter gaan voetballen in vergelijking met onze wedstrijd in Alkmaar."

"Het zal sowieso een lastige wedstrijd worden. Maar je staat wel weer in de halve finale. De droom is nog levend, doe daarom maar een thuiswedstrijd", aldus Heerkens, die voorzichtig denkt aan een bekerfinale. "Nu komt het wel dichtbij."

'Zal nog wel wat bijkomen'

Koster was niet blij met het vertoonde spel, wel met de winst. En de oefenmeester kan ook tevreden zijn over de vervangers van Fran Sol. Vangelis Pavlidis als Kristófer Kristinsson maakten allebei een goal. Maar met de miljoenen van Sol en de transfer van Frenkie de Jong, die nog flink wat geld naar Tilburg brengt, kan er nog wel een aanvaller bijkomen. "Ik heb al vaker gezegd, we proberen onze ploeg te versterken. Daar zijn we volop mee bezig, er zal nog wel wat bijkomen."

Rugnummer negen is nog steeds vrij, een bewuste keuze? "Dat zou zomaar kunnen", aldus Koster met een veelzeggende glimlach.