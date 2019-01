Winkelslogans moeten van PvdA in Tilburgs en niet in het Engels, wij geven vast een voorzetje

TILBURG - ‘Final round’, ‘sale’, en ‘fitting room’: winkels hangen vol met dit soort Engelse slogans. En daar moet verandering in komen, vindt de fractie van PvdA in Tilburg. Er zouden ‘minder Engelse winkelpuien’ moeten zijn en meer ‘Nederlands of ludiek Tilburgs’ op de ruiten van winkels worden geschreven.

De raadsfractie roept winkeliers in de Heuvelstraat in Tilburg op hun winkels te ‘ont-Engelsen’. Volgens de raadsfractie staat het vooral in deze straat vol met Engelse slogans. De winkeliers die het leukst zijn teksten in de winkel in het Nederlands of Tilburgs aanbrengt, maken zelfs kans op een prijs.

“Nog maar enkele winkels maken reclame in onze eigen taal. Als je iets terugbrengt naar de winkel, heet dat tegenwoordig een ‘refund’, en in de kledingzaak gaan we op zoek naar een ‘fitting room’. Dat kan toch best in het Nederlands?”, vraagt de raadsfractie zich af.

De PvdA in Tilburg hoopt dat winkeliers met deze ludieke actie hun slogans willen veranderen. Om ze wat inspiratie te geven, vroegen we twee kenners van de Tilburgse taal om ons hier een handje bij te helpen: Paul Spapens (oprichter en oud-voorzitter voor Stichting Tilburgse Taol) en Tim van der Avoird (huidige voorzitter van Stichting Tilburgse Taol).

Onderstaand staan Engelse winkelslogans met daaronder een mogelijke Tilburgse vertaling (bovenste Tilburgse vertaling is van Spapens, onderste Tilburgse vertaling is van Van der Avoird).

Up to 70% off

Ge doet toch ôk meej aon karneval?

Zèdde klaor vur verkaansie?

Zörgt dè oew hèùs bè de tèèd blèft

Dès verrèkkes moeilijk te vèène

In 't vurjaor zie 't in Tilbörg gruun èn gèèl

Vur alle schôon mèdjes

Wat de prijs zal zijn, wil de fractie nog niet verklappen. "Het heeft in elk geval een relatie met onze stad." Winkeliers moeten dus snel aan de slag, en zeker voor de 'final round', of volgens Van der Avoird het 'liste toerke'.