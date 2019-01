Rechter geeft vakbonden gelijk in ruzie met Jumbo over oude cao

DEN BOSCH - Supermarktketen Jumbo uit Veghel moet zich aan de oude cao voor de distributiecentra houden, ook als is die verlopen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch donderdag in een rechtszaak die door vakbonden FNV en CNV was aangespannen.

Volgens de rechter had Jumbo aan de vakbonden een brief moeten sturen dat het bedrijf uit de cao stapt, maar dat is niet gebeurd.

Eigen arbeidsvoorwaardenregeling

De vakbonden en Jumbo ruziën al bijna en jaar over een nieuwe cao voor de medewerkers in de distributiecentra. Het bedrijf besloot daarop een eigen arbeidsvoorwaardenregeling met de centrale ondernemingsraad af te spreken. Volgens de rechtbank is de supermarktketen vergeten om via een brief de vakbonden te melden dat ze uit de oude cao stappen. Volgens de wet wordt een cao namelijk telkens met dezelfde periode verlengd tenzij die wordt opgezegd. Daarom kunnen bonden en werknemers zich nu nog steeds op de oude cao beroepen.

Over de rechtsgeldigheid van de eigen arbeidsvoorwaardenregeling van Jumbo zegt de rechter niks, omdat dit tijdens de rechtszaak die in december diende ook niet is gevraagd.

Schadevergoeding

Tijdens stakingsacties in april vorig jaar heeft de arbeidsinspectie in de distributiecentra gecontroleerd, waarbij er bij acht uitzendkrachten werd vastgesteld dat ze werk van stakend Jumbo-personeel hadden overgenomen. Volgens de rechter is dit in strijd met de wet. Uitzendbureau Otto moet de vakbonden daarom een schadevergoeding betalen. De hoogte van dat bedrag is nog niet bekend. De vakbonden claimden eerder een schade van een half miljoen euro.

Volgens de vakbonden zijn er veel meer uitzendkrachten ingezet. Maar daar heeft de rechtbank geen uitspraak over gedaan.