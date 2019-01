Oosterhouts transportbedrijf laat cokesmokkelende directeur vallen

BREDA - Het in opspraak geraakte Oosterhoutse transportbedrijf Van Wanrooy verdwijnt in de huidige vorm van de markt en gaat verder onder een nieuwe naam. Aanleiding is de vondst van 3500 kilo cocaïne van afgelopen zomer. “Het is echt een eenmansactie geweest van directeur Paul“, zegt de advocaat van het bedrijf.

Onder druk van de bank heeft er een directiewissel plaats gevonden. De nieuwe leiding wil het verleden achter zich laten.

De banden met de verdachte ex-directeur en aandeelhouder Paul zijn allemaal verbroken. Hij is ontslagen, meldt advocaat Wolf. “Ook de dame die gearresteerd is, die is ontslagen. De chauffeur die was niet in dienst bij het bedrijf”, benadrukte hij. “Alles wijst erop dat het bedrijf er niets mee te maken had”.

Gemeente grijpt in

Dat bleek donderdagmiddag tijdens een kort geding waarmee het transportbedrijf sluiting probeert te voorkomen. De gemeente Oosterhout wil de drugsloods aan de Koopvaardijweg een jaar dicht en reageert donderdag kritisch. “Het was niet de eerste keer dat er iets is gevonden en die netwerken zijn er nog steeds en worden groter.” De gemeente vindt dat er ingegrepen moet worden na de gigantische cokezaak. Dichtbij het pand is eerder in 2018 ook al een andere drugsloods dichtgegaan.

Op het eigendom van alle percelen en gebouwen komt de oude bedrijfsnaam intussen al niet meer voor en staat nu FreightNed Benelux. Om het bedrijf te redden, zegt de advocaat. “En ook om de werkgelegenheid van 130 man personeel te redden.”

Bank eiste maatregelen

‘Faillissement dreigt’, is de boodschap die het (nieuwe) bedrijf aan de rechter mee wil geven. Dat was vanaf het eerste moment tijdens de zitting donderdagmiddag duidelijk. Ook werd uitgelegd dat de bank dit najaar heeft ingegrepen in het bedrijf.

Na de arrestatie van de inmiddels oud-directeur eiste de bank dat de directie zou worden gewijzigd. Wat ook gebeurde. Financieel directeur Mario Heeren is nu algemeen directeur geworden en wil graag met een schone lei beginnen, verklaarde hij in de rechtbank.

Intussen is duidelijk dat een projectontwikkelaar bezig is met overname van het bedrijfsterrein met de bedrijven. “We spreken met een partij die het onroerend goed wil overnemen, ook het adres waar we het nu over hebben”. Een projectontwikkelaar heeft deels al overeenstemming bereikt, zegt Wolf.

Werkgelegenheid in gevaar

Heeren wees er op dat gedwongen sluiting gevolgen heeft. “We hebben 80 opleggers en 20 parkeervakken. Alles zit vol. We moeten ook bezoekers kwijt kunnen.” Het bedrijf heeft ruimte nodig.

Heeren vreest ook de reputatieschade als ze door zouden gaan, vandaar ook de naamswijziging. "We zijn een echt Oosterhouts bedrijf, waar veel mensen werken".

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.