Bonny kapot van aanslag op haar auto: De daders hebben het gemunt op mijn 'Boefke'

TILBURG - Een wraakactie noemt ze het op haar zestienjarige zoon, die ze liefkozend 'Boefke' noemt. Een groep jongens uit de buurt van ongeveer dezelfde leeftijd zouden het op haar zoon hebben gemunt, omdat hij vroeger kattenkwaad uithaalde. Maar dat is maar kinderspel vergeleken met wat er woensdagavond in de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg gebeurde. De auto van Bonny werd vernield en er ging een steen tegen de voordeur.

Vorig jaar was het ook al raak. Toen ging er een vuurwerkbom door de brievenbus bij Bonny. Maar wat woensdagavond gebeurde noemen Bonny en haar man een regelrechte aanslag. "Wij zaten op de bank tv te kijken, toen we een klap hoorden, er ging een steen tegen de voordeur. Daarna volgde een knal. De daders gooiden een steen door de ruit van Bonny's auto en gooiden er vuurwerk in. Het oude Opeltje is nu total loss. "Vreselijk", zegt Bonny. "Ik ben echt doodsbang nu."

Groepsdruk

Bonny zit nog te trillen aan de keukentafel. Ze zegt te weten wie de daders zijn: "Het is een groepje jongens van rond de zestien jaar hier uit de buurt. Mijn zoon was vroeger een klein boefje en nu willen ze wraak nemen. Wat hij vroeger deed was meer kattenkwaad, zeg maar Pietje Bell-gebeuren." Volgens Bonny zijn ze met een grote groep en speelt groepsdruk een rol: "Ze vinden het leuk om het te doen."