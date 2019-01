Arie mag woonplaats Oss drie maanden niet in, 'kans op een aanslag op hem is te groot'

OSS - Arie den Dekker uit Oss mag drie maanden niet in zijn woonplaats komen. De burgemeester van Oss besloot dit nadat er twee keer brand is gesticht in zijn huis aan de Aengelbertlaan. De kans op een nieuwe aanslag op de man is volgens de burgemeester te groot. De rechter gaf haar donderdag gelijk.

Op 13 en op 16 september 2018 werd er in het huis van Arie Den Dekker in Oss brand gesticht. De eerste keer doofde het vuur uit zichzelf en liep de woning slechts lichte schade op. Maar de tweede keer brandde de woning compleet uit. De man kon nog net op tijd wegkomen, maar zijn honden overleefden de brand niet.

Verband met moord Peter Netten

De politie vermoedde dat de branden in opdracht waren gesticht. Dit zou mogelijk te maken hebben met de moord op Peter Netten. Die werd in juni 2018 vlakbij het huis van Den Dekker doodgeschoten.

Het onderzoek naar de moord op Netten loopt nog steeds. Den Dekker legde in deze zaak een verklaring af en dat zou een reden kunnen zijn voor de brandstichtingen. Hij liet de politie weten dat hij schoten hoorde, maar niets heeft gezien.

'Kans op een nieuwe aanslag zeer waarschijnlijk'

Volgens het openbaar ministerie is de kans op een nieuwe aanslag op het leven van Den Dekker 'zeer waarschijnlijk'. Na de tweede brand werd Den Dekker daarom meteen ondergebracht op een veilig locatie buiten Oss. Op 4 december keerde hij terug. Maar de burgemeester van Oss besloot dat hij drie maanden niet meer welkom was in Oss en de omliggende dorpen.

Den Dekker was het hier niet mee eens, aangezien de burgemeester volgens hem niet bevoegd was om hem dat gebiedsverbod op te leggen. Volgens Den Dekker kon dit alleen maar als je zelf voor overlast zorgt, en dat was volgens hem niet aan de orde. De verdachte van de branden is gearresteerd, wat ook een reden voor Den Dekker was om hem geen gebiedsverbod op te leggen. Ook zou justitie hem geen fatsoenlijke huisvesting buiten de gemeente aanbieden.

De rechter bepaalde dat Den Dekker alsnog tot 4 maart niet welkom is in de gemeente Oss. De dreiging op een nieuwe aanslag is nog te groot. Het zou te veel gevaar opleveren voor zijn omgeving.