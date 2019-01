Veulen geboren bij Steffi van Boer zoekt Vrouw en ze noemt haar: 'Ons Yvon'

BOEKEL - Steffi Verhagen, één van de Boekelse deelneemsters aan de jongste Boer zoekt Vrouw, heeft wat heugelijks te melden. Een geboorte. Van een veulen wel te verstaan. De paardenfokster uit Boekel meldt trots dat het dier donderdagmorgen om acht uur is geboren, gezond en topfit. Steffi noemt haar …Ons Yvon.

En ja hoor: het paardje heeft haar te naam te danken aan de presentatrice van Boer zoekt Vrouw, provinciegenote Yvon Jaspers uit Boxtel.







Steffi hoefde niet lang na te denken over een naam. Als het een merrie zou worden, dan zou het veulen Yvon worden genoemd. "We kiezen bij namen voor goede vrienden of voor mensen die iets speciaals voor ons betekenen." En dan is het logisch dat voor de Boxtelse wordt gekozen. Yvon Jaspers presenteert namelijk al jaren Boer zoekt Vrouw en speelde een belangrijke rol bij het koppelen van Steffi en Roel.

'Op zijn Brabants'

"Vorige week was er ook al een merrie geboren, maar de naam hiervan moest met een andere voorletter beginnen. Dat heeft te maken met stamboekregels. Ik was dan ook dolblij dat we er vanmorgen een merrie bijkregen, die volgens een ander stamboek een voornaam mocht krijgen die met een O begon. Yvon was dus niet mogelijk en daarom hebben we haar 'Ons Yvon' genoemd, op zijn Brabants dus", vertelt Steffi lachend.



De namen achter haar naam (Douglas en Glenfiddich) zijn geen doopnamen en hebben evenmin wat met drank te maken, al zal er in huize Verhagen best getoost worden op de 'gezinsuitbreiding'. Steffi: "Douglas is de naam van de vader; Glenfiddich is de vader van de moeder van het veulen." Dan weten we dat ook weer. O ja, hoe reageerde Yvon Jaspers op de naamgeving? Steffi: "Die kon er wel om lachen."