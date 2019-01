Deel dit artikel:













Droombaan voor Nikkie de Jager: adviseur van wereldberoemde mode-ontwerper Marc Jacobs Nikkie de Jager (foto: YouTube).

HILVERSUM - Of ze de Mol is, dat is nog even de vraag. Maar Nikkie de Jager uit De Mortel mag zich wel de artistiek adviseur van de Amerikaanse mode-ontwerper Marc Jacobs noemen. Haar nieuwe baan werd donderdagavond bekend in De Wereld Draait Door. De make-updeskundige was in het tv-programma voor het eerst tafeldame.

Geschreven door Hans Janssen

Jacobs is één van ’s werelds bekendste mode-ontwerpers. Zo is hij sinds 1997 artistiek directeur van Louis Vuitton. “Ik mag me gaan bemoeien met zijn beautylijn. Bij alles wat hij op make-upgebied wil uitbrengen, mag ik zeggen: misschien moet je dat doen en misschien moet je dat beter niet doen”, vertelt Nikkie. 'Gelukkig ben ik gevraagd'

“Of ik gevraagd ben? Ja, gelukkig. Stel je voor dat ik had gesolliciteerd en ik was dan afgewezen. Het is een enorme eer. Het betekent wel dat ik nog vaker in New York zal verblijven dan nu al het geval is. Ik kom er al mijn hele leven”, aldus de 24-jarige vlogkoningin van alle Nederlandse vloggers van wie haar artiestennaam Nikkie Tutorials is. Ze vergaarde eerder internationaal bekendheid, omdat ze bekende sterren als Katy Perry en Kim Kardashian heeft opgemaakt. LEES OOK: Wie is de Mol? 'Robèrt van Beckhoven is een feestje en Nikkie de Jager een verademing'