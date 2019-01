Parkeergarages Den Bosch spelen opnieuw voor sinterklaas, gemeente loopt 25.000 euro mis

DEN BOSCH - Het leek deze week opnieuw sinterklaas in de parkeergarages van de gemeente Den Bosch. Net als in het weekend vóór 5 december konden bezoekers van de stad hun auto in gemeentelijke parkeergarages gratis kwijt. De gemeente Den Bosch laat weten dat de schade van de storing deze week 25.000 euro bedraagt.

Dit bedrag wil de gemeente Den Bosch verhalen op de leverancier van de toegangs- en betaalsystemen in de parkeergarages. Tegen het bedrijf wordt een claim ingediend.

Begin december liep de gemeente door een storing in de parkeergarages 67.500 euro mis.

De storing van deze week ontstond in de nacht van maandag op dinsdag. Er werd toen een software-update uitgevoerd. En vervolgens ontstond een storing in het netwerk waardoor toegangs- en betaalsystemen van parkeergarages in de stad uitvielen.

Donderdagochtend had de leverancier van de systemen volgens een woordvoerder van de gemeente vrijwel alles weer op orde. Dat gold niet voor parkeergarage Paleiskwartier. Daar werkt e alles donderdagmiddag om vijf uur pas weer zoals het hoort. Gratis parkeren is er volgens de gemeente inmiddels niet meer bij in de stad.

Dezelfde oorzaak?

Of de storing van december en die van deze week dezelfde oorzaak hadden, is niet duidelijk. Op deze vraag kon een woordvoerder van de gemeente vrijdag nog geen antwoord geven. Ook is niet duidelijk of de gemeente de schade uit december gaat verhalen.