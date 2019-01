Verdachte (21) van schietpartij in Helmond zit nog zeker twee weken vast

HELMOND - De Helmonder (21) die verdacht wordt van de schietpartij maandag in Helmond zit nog zeker twee weken vast. Bij die schietpartij raakten een 2-jarige peuter en een 15-jarige tiener gewond.

De politie deed dinsdag een inval in een huis aan de Heistraat in Helmond en arresteerde de verdachte. Naast de verdachte, waren er ook nog vier mannen (18, 20, 27 en 51) aanwezig. Die mannen zijn ook opgepakt, omdat de politie meerdere vuurwapens vond in het huis.

Specialisten onderzoeken nu of een van de vuurwapens is gebruikt bij de schietpartij die maandagmiddag 21 januari plaatsvond. De vier mannen die ook aanwezig waren in hetzelfde huis als de verdachte, worden nog niet in verband gebracht met het schietincident.

Schietincident

Maandagmiddag rond vier uur werden er bij een winkelcentrum aan de Molenstraat in Helmond vier schoten gelost. De peuter en de tiener waren toevallige omstanders en werden geraakt. De peuter raakte gewond aan haar been en de tiener aan haar arm.

Het doelwit van de schietpartij waren inzittenden van een auto. In de Molenstraat trof de politie die auto aan, waarvan de achterruit inmiddels kapot was. De inzittenden van de auto sloegen na de schietpartij op de vlucht.

Tegelijkertijd sloeg ook een groene Opel Astra op de vlucht. De 23-jarige Helmonder di in de auto reed, werd opgepakt. Later bleek dat hij niets met de zaak te maken heeft.

De schietpartij heeft volgens de politie vermoedelijk te maken met een conflict in het Helmondse drugsmilieu.

Slachtoffers

De slachtoffers werden gelijk naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels weer thuis.