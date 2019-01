PSV-coach Van Bommel wil opnieuw onverstoorbaarheid zien van zijn spelers

PSV gaf afgelopen zondag in de slotfase van het uitduel met FC Emmen een voorsprong van twee doelpunten uit handen (2-2). Toch vindt Van Bommel niet dat zijn ploeg in voetballend opzicht twee punten verspeelde tegen de promovendus.

Incident

"Het waren twee momenten die ons de das omdeden. Dat is niet goed, maar het spel van ons was lange tijd niet slecht", aldus Van Bommel, die met zijn ploeg ondanks het gelijkspel de koppositie in de Eredivisie behield. Concurrent Ajax kwam tegen SC Heerenveen ook niet verder dan een punt (4-4).

Van Bommel deed het gelijkspel in Emmen af als een incident. "Een voorsprong van twee doelpunten verspelen... ik ga ervan uit dat dat ons in de rest van het seizoen niet meer gaat gebeuren.''

Groningen thuis

PSV hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, dat niet kan beschikken over Ritsu Doan. De spelmaker staat met Japan in de halve finale van de strijd om de Azië Cup.

PSV'ers Trent Sainsbury en Aziz Behich zijn ook nog op dat toernooi actief. Van Bommel heeft verder de beschikking over een nagenoeg fitte selectie en begint tegen Groningen normaal gesproken met dezelfde basisspelers als tegen Emmen.

Onverstoorbaar zijn

"Je moet gewoon blij zijn dat je nog bovenaan staat, meer niet. Ik hoef morgen van mijn spelers geen extra reactie te zien. Je moet altijd een reactie laten zien, ook als je wint. Je moet hetzelfde doen als wat je altijd doet. Onverstoorbaar zijn."





Voormalig PSV-coach Phillip Cocu (rechts) met zijn assistenten Chris van der Weerden en Ruud Brood. (Foto: VI Images)





Afscheid van Cocu

PSV neemt zaterdag bij het duel met FC Groningen officieel afscheid van ex-hoofdtrainer Phillip Cocu en diens toenmalige assistenten Chris van der Weerden en Ruud Brood. Onder leiding van Cocu veroverde PSV tussen 2013 en 2018 in totaal zes hoofdprijzen: drie landstitels, twee Johan Cruijff Schalen en één KNVB-beker.

Ongeslagen reeks in Philips Stadion

PSV is in de Eredivisie op eigen veld al 29 maanden ongeslagen. Na de 0-1 nederlaag tegen Feyenoord van 18 september 2016 bleven de Eindhovenaren veertig thuiswedstrijden op rij zonder nederlaag (36 overwinningen, vier gelijke spelen).

PSV was voor eigen publiek lange tijd ongeslagen in competitieduels met FC Groningen, totdat een 2-3 nederlaag op 29 maart 2014 (onder toenmalig trainer Phillip Cocu) een einde maakte aan een reeks van 39 wedstrijden zonder verlies. Daarna won PSV maar twee van zijn vier thuisduels met de Groningers: 2-1, 2-0, 0-0 en 0-0.

