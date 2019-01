Tien auto's vliegen uit zelfde bocht, maar gemeente Oss 'kan niet overal strooien'

De Gement is een drukke sluiproute in Geffen, zeggen boeren die er wonen. Een omwonende heeft met zijn trekker verschillende auto's uit de berm moeten trekken.

Donderdag belandde een vrouw met haar auto in de sloot. Een buurtbewoner wist haar met een ladder op de kant te krijgen. Woensdag reed een elektrische auto op dezelfde plek het water in.









"Toen het hier nog gemeente Geffen was hoefden we maar te bellen en er werd gestrooid", zegt een boer. De ellende begon volgens hem toen Geffen bij Oss kwam: "Er is hier wel een ambtenaar met een geel hesje komen kijken, maar die deed verder niets".

Een woordvoerder van de gemeente Oss zegt dat ze onmogelijk overal kunnen strooien bij gladheid: "Oss heeft vijfhonderd kilometer aan wegen, wij moeten keuzes maken".

Rijstijl aanpassen

Ondertussen heeft de dooi ingezet en is de gladheid voorlopig even voorbij. Niet alle automobilisten zijn bang dat het fout gaat: "Ik kom hier meerder keren per dag voorbij, maar mij zal het niet gebeuren, je moet gewoon je rijstijl aanpassen", zegt een man die voorbij komt rijden.

Sommige bewoners van De Gement zijn zelf maar gaan strooien om te voorkomen dat nog meer wagens gaan glibberen.