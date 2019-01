Willem II speelt in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen AZ

De andere halve-eindstrijd gaat tussen Feyenoord en Ajax. Dat duel is gepland voor 27 februari; de wedstrijd tussen Willem II en AZ wordt een dag later gespeeld. Vier dagen eerder ontmoeten de twee ploegen elkaar voor de competitie, ook in het Koning Willem II Stadion in Tilburg.







Willem II speelde dit bekertoernooi nog geen enkele keer tegen een club uit de eredivisie. In de eerste ronde werd gewonnen van FC Volendam. Daarna werden de amateurclubs Spakenburg en AFC verslagen. Afgelopen woensdag speelde de Tilburgse club in Enschede tegen FC Twente. De Tukkers werden verslagen door een laat doelpunt van Kristófer Kristinsson.

Vreugde bij de spelers van Willem II na het bereiken van de halve finale (foto: VI Images).

Thuiswedstrijd

Freek Heerkens zal tevreden zijn. Na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente liet de verdediger weten te hopen op een thuiswedstrijd. De tegenstander maakte daarbij niet veel uit. "Het zal sowieso een lastige wedstrijd worden. Maar je staat wel weer in de halve finale. De droom is nog levend, doe daarom maar een thuiswedstrijd." Hij denkt inmiddels voorzichtig aan een finale met Willem II. "Nu komt het wel dichtbij."

Mocht Willem II de halve finale winnen, dan is het op papier ook de thuisploeg in de finale.