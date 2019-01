Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachte van fietsendiefstal staat voor paal: politie bindt hem vast om maat aan te houden De verdachte vastgebonden aan een paal in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/MaricMedia).

OISTERWIJK - Het was zaterdagavond laat, dus mogelijk hebben niet veel mensen het gezien. Koddig was het wel, een verdachte die in Oisterwijk door de politie werd vastgebonden aan een lantaarnpaal. De man zou met een handlanger enkele fietsen hebben willen stelen bij het plaatselijk station. Een getuige tipte de politie.

Geschreven door Hans Janssen

De twee verdachten vluchtten toen agenten de achtervolging inzetten. Eén van hen, die de politie met een gestolen fiets te snel af dacht te zijn, werd klem gereden op de Peperstraat. Hier werd hij vastgebonden.



Doorn in het oog

Ondertussen lukte het agenten mede dank zij een andere alerte burger om de tweede verdachte op de Gemullehoekenweg aan te houden. Beide vermeende fietsendieven zijn bewoners van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Crimineel gedrag van een aantal bewoners van dit centrum is de gemeente en de bevolking van Oisterwijk al lang een doorn in het oog.