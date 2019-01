Deel dit artikel:













Koerier mishandeld en ontvoerd bij overval in Den Bosch, daders laten bestelbus brandend achter De bestelbus waarmee de daders naar het 'plaats delict' waren gereden (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media). De in brand gestoken bestelbus van het koeriersbedrijf (foto: FPMB).

DEN BOSCH - Een bestelbus van een koeriersbedrijf is zaterdagnacht overvallen op de Ruiterskampweg in Den Bosch, vlakbij het sorteercentrum van PostNL voor postpakketten. De daders reden de chauffeur rond twee uur klem met een witte bestelbus en een donkere auto, vermoedelijk een Audi. Ze leken aanvankelijk van plan om de inhoud – waaronder mobiele telefoons – over te laden in de andere bestelbus. Vermoedelijk lukte dit niet snel genoeg waarna ze er met de hele bus vandoor gingen.

Geschreven door Hans Janssen

De ruit van zijn portier werd ingeslagen, de chauffeur van het koeriersbedrijf in het Gelderse Oosterwolde werd uit de auto gehaald en zijn handen werden vastgebonden. Daarna werd hij bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek. Geschopt en tegen het hoofd geslagen

Uiteindelijk werd de chauffeur door de mannen gedwongen terug in zijn bus te stappen en reden ze samen weg. Op de Ruiterskampweg bleef de witte bestelbus achter met een deel van de lading. Die bestond uit verschillende pakketjes voor webshops. Het slachtoffer werd door de daders - die donkere kleren droegen en sommigen een bivakmuts - geschopt en tegen zijn hoofd geslagen. Op de oprit van de A59 werd hij uit zijn bestelbus gezet. De daders gingen er daarna met de gestolen bus vandoor. De bestelbus werd later brandend teruggevonden aan de d’Oultremontweg in Elshout. Voorbijgangers zagen het slachtoffer lopen en waarschuwden de politie. Op de oprit van de snelweg A59 bij de Rietveldenweg richting Waalwijk is ook een rugzak gevonden. Er wordt onderzocht of deze van de koerier is. Audi uitgebrand teruggevonden

Zondagochtend werd een uitgebrande zwarte Audi ontdekt in het Gelderse Velddriel. De politie houdt er rekening mee dat dit de auto was waarmee het busje van de koerier werd klemgereden.