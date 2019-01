Koerier overvallen, daders laten bestelbus brandend achter

DEN BOSCH - Een bestelbus van een koeriersbedrijf is zaterdagnacht overvallen in Den Bosch. De daders reden de chauffeur tegen twee uur klem. Ze leken aanvankelijk van plan om de inhoud – waaronder mobiele telefoons – over te willen laden in een andere bestelbus. Vermoedelijk lukte dit niet snel genoeg waarna ze er met de hele bus vandoor gingen.

Het voertuig is later leeg en volledig uitgebrand op de D’Oultremontweg in Elshout aangetroffen.



Eén container achtergelaten

De beroving was op de Ruiterskampweg, vlakbij het sorteercentrum van PostNL voor postpakketten. De overvallers hebben voor hun vlucht één container met pakketten achtergelaten. Het gedupeerde koeriersbedrijf is gevestigd in het Friese Oosterwolde. Het is niet bekend hoe het met de chauffeur is.



Op de oprit van de snelweg A59 bij de Rietveldenweg richting Waalwijk is ook een rugzak gevonden. Er wordt onderzocht of deze van de koerier is. De politie is begonnen met een onderzoek in Den Bosch én Elshout om te kijken of ze nog relevante sporen kan vinden. Ook gaat ze de aangifte van het slachtoffer opnemen. Later deze zondag komt de politie met meer informatie.