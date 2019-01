Duizenden mensen zonder stroom, Enexis zorgt voor oplossing

Enexis is onderweg (Foto: ANP)

EINDHOVEN - Ongeveer 4500 inwoners van Tilburg, Grave, Reek en Velp hebben zondagmorgen urenlang last gehad van een stroomstoring. Medewerkers van netwerkbeheerder Enexis slaagden erin de problemen op te lossen.

In Tilburg werden aanvankelijk bijna 4300 mensen gedupeerd, ze wonen in Wandelbos-Zuid. Ook industrieterrein Kraaiven werd getroffen. De problemen werden veroorzaakt door vervuiling in een verdeelstation.

Spontane storing

De storing in Grave, Reek en Velp was spontaan ontstaan. Ruim tweehonderd inwoners van deze plaatsen hadden er ongeveer anderhalf uur last van.