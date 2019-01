Cowboys, Indianen en linedance bij Western Experience [FOTO'S]

Ze komen van heinde en verre, de bezoekers van de Western Experience. Bussen vol met Duitse en Belgische liefhebbers zijn gearriveerd , maar ook vanuit Frankrijk en Scandinavië weten ze Den Bosch te vinden. Ieder jaar trekt het evenement zo'n 10.000 bezoekers.



Onze fotografe was ook bij de Western Experience. Haar fotoreportage is hier te bekijken.









Catalaanse dansstijl

Rechts, rechts, rechts, kick, draai en nog een keer. Linedance blijft een vaste waarde op de Western Experience. Zodra de klanken van The Garth Brooks Experience of Ramblin Boots klinken, stroomt de dansvloer vol. Om jonge mensen ook te interesseren voor de countrycultuur is er het Modern Country Café, waar de hippe variant aan bod komt, de Catalaanse dansstijl. In totaal zijn er vijf dansvloeren. En degenen die even willen uitrusten, doen dat met een drankje aan een van de picknicktafels.









Directeur Marc de Jong is dik tevreden over deze 24e editie van het evenement. Zes jaar geleden nam hij het organisatiestokje over van zijn vader, de oprichter van Western Experience, toen die overleed. "Daarvoor was ik er ook altijd bij, maar dan voornamelijk om te genieten", zegt hij. Ieder jaar reist hij vanuit zijn woonplaats in Engeland af naar Den Bosch om het levenswerk van zijn vader voort te zetten. "Er gaat geen uur voorbij of hij komt in een conversatie voorbij", aldus De Jong.







Helemaal in stijl



American Indian dogs

Nieuw dit jaar zijn de demonstraties met de American Indians dogs, honden die sprekend op de wolf lijken. "Klopt, ze bestaan ook voor een kwart uit wolf", aldus een van de eigenaars. "Prachtige beesten zijn het. Ze zijn heel intelligent en trouw." Ook aan de kinderen is gedacht. In grote tipi's kunnen ze kleuren en knutselen.



Wat verderop passen twee vrouwen uit België cowboylaarzen. "Prachtig maar zo duur", fluisteren ze. "Vierhonderd euro. Nou ja, je doet er waarschijnlijk wel je hele leven mee!"