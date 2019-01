Willem II doorbreekt pijnlijke traditie na 13 lange jaren: 'Ik ben een blij man'

Vijf op een rij! Willem II won zondag weer eens in Utrecht (Foto: VI Images)

UTRECHT - Ireen Wüst pakt goud op de olympische 3000 meter. Debutant Jelle Klaassen zegeviert op Lakeside. Marianne Vos wordt wereldkampioene wielrennen en PSV pakt de landstitel. Het jaar 2006 was voor heel wat Brabantse sporters een bijzondere. Ook voor Willem II. Zij winnen, op 16 april, voor het laatst van FC Utrecht. Tot zondagmiddag 27 januari 2019, dan.

Iwan Redan (tweemaal), Zsombor Kerekes en Martijn Reuser waren het toen en ditmaal was het Daniel Crowley. Bijna 13 jaar later na dato hebben de Tricolores de pijnlijke traditie tegen de Domstedelingen dan ein-de-lijk doorbroken. Het was voor de Tilburgers bovendien de vijfde uitzege op rij.

“Een hele mooie week voor Willem II”, glunderde Freek Heerkens na afloop. “We waren strijdbaar en hebben compact en op de counter gespeeld. We zijn heel blij met de punten, weer een overwinning en het is fantastisch dat er weer zoveel uitsupporters zijn meegekomen. Ik ben een blij man.”

En de thuisblijvers? Die vierden hun eigen feestje op social media: