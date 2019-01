Ooggetuigen over veldslag Boxtel: 'Jongens stonden al lang klaar met bitjes in hun mond'

BOXTEL - Jongeren gingen zaterdagavond op de Markt in Boxtel massaal met elkaar op de vuist. Maar volgens een getuige was dat geen verrassing: “Iedereen wist dat er iets ging gebeuren. Een groep jongens stond al klaar met bitjes in hun mond.”

De man van 19 zag de grote knokpartij zaterdagnacht van dichtbij. Hij vertelt dat hij al van meerdere kanten werd gewaarschuwd dat er een grote vechtpartij aankwam.

“Ik kreeg via WhatsApp al te horen dat ik die avond moest uitkijken”, vertelt de getuige. “Die avond is er heel veel gebeurd. Ik zag allereerst voor bepaalde kroegen drie of vier mannen op de uitkijk staan. Ze hadden bitjes in en een soort sjaal op hun hoofd.”

Een horecabaas aan de Markt liet weten dat hij mensen met bitjes zag lopen. "Dat is toch raar? Je gaat toch ook niet met voetbalschoenen op stap. Het lijkt erop dat ze goed voorbereid naar het plein gingen", zegt hij. Zijn personeel werd vervolgens uitgescholden door de jongeren. De dag daarna kwamen enkelen terug met hun ouders om hun excuses aan te bieden.

De ooggetuige vertelt verder dat de jongeren met bitjes in voor de kroegen stonden zodat ze in de gaten konden houden waar de mensen heen gingen waarmee ze wilden vechten.

'Er ontstond een soort tribuneopstelling'

De groep met de bitjes in was van allochtone afkomst, en de groep waar ze tegen wilden vechten was van autochtone afkomst. De getuige vertelt dat hij de allochtone groep nog nooit op een stapavond in Boxtel had gezien. De autochtone groep herkende hij wel van gezicht. Over één persoon die hij wat beter kent zegt hij dat het 'normaal een vrij rustige jongen is, maar dat hij een gevecht niet uit de weg gaat'. Volgens de getuige was hij eerder slachtoffer dan dader.

“Om twee uur gingen alle kroegen dicht en verzamelde iedereen op de Markt. Omdat iedereen ervan op de hoogte was dat er iets ging gebeuren, was het interessant om te blijven wachten. Er ontstond toen een soort tribuneopstelling”, vertelt de getuige. “Dat heeft wel meegespeeld in dat het uiteindelijk zo uit de hand liep.

“Ik was op dat moment mijn fiets kwijt en die zocht ik rond de Markt. Toen zag ik dat iemand op de Markt een stadionfakkel aanstak en toen ontstond er een heel grimmige sfeer.”

Ze waren niet van plan om tegen de politie te vechten.

Volgens de ooggetuige gingen er zo’n twintig mensen met elkaar op de vuist op de Markt. Er waren eerst maar twee politieagenten aanwezig, maar al snel daarna kregen ze versterking. Een agent riep door een megafoon dat iedereen weg moest gaan, anders zou er geweld worden gebruikt.”

Niet iedereen luisterde hiernaar en het geweld ging door. Agenten waren daarna genoodzaakt wapenstokken te gebruiken en politiehonden in te zetten. Ook horecapersoneel hielp de politie de groepen uit elkaar te drijven. Horecabaas William van Dinther van de kroeg Hart van Brabant was één van hen. Hij zag dat de jongeren de politie echt aan het treiteren was. Hij vindt dat de jongeren dan niet moeten klagen dat ze vervolgens klappen krijgen van de politie.

Meerdere gevechten

“Het moment dat de politie door de megafoon riep, was voor mij het moment om te gaan. Ik liep richting de Rozemarijnstraat waar nog een groepje aan het vechten was. Daar was geen politie, omdat ze allemaal op de Markt waren”, vertelt de getuige.

“Ik hoorde dat er op meerdere plekken vechtpartijen waren en dat er niet overal politie was. Ze waren vooral bezig met de grote mensenmassa uit elkaar te krijgen en dat was de juiste keuze, want anders zou het gevecht gigantisch groot zijn geweest.”

Niet de eerste keer

Ook in de zomer van 2018 vond er in Boxtel een massale vechtpartij plaats. “Het schijnt dat deze vechtpartij veel heftiger was dan toen”, laat de getuige weten. “Normaal hangt er wel een heel fijne sfeer in Boxtel, maar dit keer was het een oorlogssfeer. Toen ik wegfietste, hoorde ik het vuurwerk nog achter me. Het was heel eng. Als ik eraan terugdenk, was ik daar liever niet geweest.”