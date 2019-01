Duncan Laurence zit in tweede halve finale songfestival: 'Gunstige loting met zware tegenstanders'

De eerste halve finale is op dinsdag 14 mei en de tweede op donderdag 16 mei. De finale volgt op zaterdag 18 mei.

De 24-jarige Duncan Laurence treedt op in de tweede helft van de tweede halve finale, samen met onder meer de vertegenwoordigers van Azerbeidzjan, Noorwegen, Rusland, Letland. In de eerste helft komen die avond Zweden, Ierland, Oostenrijk, Armenië en Ierland in actie.

Tweede helft

"Dat hij in de tweede helft zit is gunstig. Die liedjes worden beter onthouden en scoren hoger", laat Songfestivalkenner en Omroep Brabantverslaggever Tom van den Oetelaar weten. Maar Duncan krijgt wel een zware kluif aan de tegenstanders. "Want Zweden, Armenië en Azerbeidzjan zijn van oudsher sterke landen."

Rockacademie Tilburg

Vorige week maandag werd bekend dat Duncan ons land gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Hij studeerde afgelopen jaar af aan de Rockacademie in Tilburg. Hij deed in 2014 mee aan The Voice of Holland waar hij het tot de halve finale schopte.

Hoe het liedje van Duncan heet en klinkt, wordt op 7 maart bekendgemaakt. AVROTROS zendt zowel de halve finales als de finale uit op NPO 1.