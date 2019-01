In drugslab Lage Zwaluwe werd crystal meth geproduceerd

BREDA - In het enorme drugslab in Lage Zwaluwe dat afgelopen najaar is ontdekt, werd crystal meth gemaakt. Dat is dinsdag bekend geworden op de eerste openbare rechtszaak.

Drugslaboratoria met crystal meth duiken niet zo vaak op in ons land. De stof lijkt scheikundig gezien op amfetamine maar is krachtiger en gevaarlijker. Net als voor alle synthetische drugs geldt dat ook crystal meth vooral voor de export wordt gemaakt naar onder meer Australië en Azië. In die landen staat het spul bekend als 'Ice' of 'Tina'.

Het aantal Nederlandse gebruikers is beperkt, volgens de politie. De politie heeft de indruk dat er de laatste jaren meer crystal meth wordt gemaakt. Soms is er een grote vondst. De drug is vooral bekend geworden door de populaire televisieserie Breaking Bad, waarin een scheikundeleraar langzaam de gewelddadige misdaad in glijdt.

Kolossaal en smerig drugslab

Het kolossale en bijzonder smerige drugslab werd op 10 oktober vorig jaar ontdekt tijdens een routinecontrole naar een mogelijke wietkwekerij. Die vonden de politiemensen ook, onder het tuinhuis van de verdachte. Er stonden 275 planten.

De politie pakte een ouder echtpaar op, leden van een bekende Zwaluwse ondernemersfamilie. Het stel werd al snel vrijgelaten toen alle aandacht was gericht op de man die naast de loods woonde, hun zoon Pedro (34). Die zit nu negentig dagen in de cel.

Kogelinslagen

Pedro was dinsdag in de rechtszaal. Hij heeft bij de politie verteld dat er op hem geschoten is. Hij is niet geraakt maar er zouden binnen in zijn huis aan de Zwingel kogelinslagen zitten, in een kast en een deur. Wanneer de schietpartij was, is onduidelijk. Maar het lijkt er op dat hij bedreigd werd. Naar de achtergronden loopt een onderzoek.

Er loopt ook nog steeds technisch rechercheonderzoek naar onder meer DNA-sporen van mensen die binnen zijn geweest. "Het mag duidelijk zijn dat gezien de omvang van het lab de verdachte dit niet alleen heeft gedaan", zei de officier van justitie.

Vijfde kindje

Terwijl hij in de cel zat is Pedro maandag voor de vijfde keer vader geworden. Hij vroeg om tijdelijke vrijlating, om voor zijn gezin te kunnen zorgen. De rechtbank toonde 'begrip' maar was er niet van overtuigd dat de zorg voor de kinderen in gevaar is. Daarom werd dat verzoek afgewezen, ook vanwege de ernstige verdenking. Het was tenslotte een megalab met 30.000 liter afvalstoffen en grondstoffen.

De politie was drie dagen bezig met het ontmantelen van het drugslab. Deskundigen die er binnen waren, zeiden dat de muren, vloeren en dragende balken waren aangetast door chemische stoffen. Sloop lag voor de hand. Maar uit langdurig onderzoek bleek dat de constructie toch veilig is, meldde de gemeente Drimmelen vorige week.

Vorige week sloot de burgemeester de loods en het tuinhuis voor een jaar. Wat er na de opening in januari 2020 met de gebouwen gaat gebeuren, is onbekend.

Op 19 april is er opnieuw een tussentijdse zitting.