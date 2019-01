Smokkel van cocaïne ter waarde van 500 Ferrari's: daders krijgen celstraffen tot ruim 7 jaar

AMSTERDAM - Bijna 5000 kilo cocaïne tussen de ananassen. De politie onderschepte eind maart 2016 een zeldzaam grote lading drugs die onderweg was naar Made. De mannen die er mee te maken hadden, zijn er dinsdag allemaal voor gestraft.

De straatwaarde werd geschat op 150 miljoen euro. Kolossale transporten als deze waren een paar jaar geleden nog vrij zeldzaam, nu komen ze steeds vaker voor.

LEES OOK: Hoge strafeisen voor smokkel van vijf ton coke naar Made: 'daar kun je 500 Ferrari's voor kopen'

Straffen

Een logistiek planner (49) uit het Belgische Wuustwezel kreeg de zwaarste straf: ruim zeven jaar cel. Volgens de rechtbank was hij de logistieke spil van de organisatie. Een fruitimporteur (44) uit Den Haag die er ook mee te maken had, kreeg 68 maanden.

De vrachtwagenchauffeur (47) uit Bergen op Zoom die de zeecontainer vervoerde, kreeg 41 maanden cel. Een man uit Made (53) die zijn loods beschikbaar stelde, moet 27 maanden de cel in. De Eindhovenaar (36) die de 'coketruck' begeleidde en beveiligde, moet vijftien maanden de cel in.

Strafkorting

De straffen waren lager dan de eisen. Dat was mede omdat de rechtbank ervan overtuigd is dat het hier niet ging om de organisatoren van de drugssmokkel. Bovendien zijn de misdrijven al een paar jaar geleden gepleegd en dan krijgen verdachten vaak 'strafkorting'.

De rechtszaak was in Amsterdam omdat het onderzoek door het landelijk parket is gedaan. Het landelijk parket kiest dan een rechtbank waar voldoende ruimte is.