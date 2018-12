Hoge strafeisen voor smokkel van vijf ton coke naar Made: 'Daar kun je 500 Ferrari's voor kopen'

AMSTERDAM/MADE - Het was een van de grootste cocaïnetransporten ooit met bestemming Brabant: bijna 5.000 kilo drugs. Dinsdag eiste de officier van justitie tot tien jaar cel tegen de mannen die er mee te maken zouden hebben gehad.

Eind maart 2016. Een lading ananas komt vanuit Costa Rica aan in de haven van Antwerpen. De douane ontdekt dat er iets in de container zit verstopt. De speurders vinden een kolossale lading coke, ook voor Belgische en Nederlandse begrippen: bijna vijf ton. Straatwaarde toen: zeker 150 miljoen euro.

"Daar kan een Boeing 787 Dreamliner van worden gekocht (..) of 500 Ferrari's ". En die bijna vijf ton is het gewicht van een volwassen Aziatische olifant, zei de officier van justitie op de zitting dinsdag.

Mysterieuze codenamen

Terug naar maart 2016: de drugs zitten verspreid over 4.100 pakketten. Het bijzondere is dat er verschillende logo's op zitten. Veertig in totaal. De politie denkt dat die er op zijn geplakt voor verschillende afnemers. Er staan codenamen op zoals Nerd, Fox en Tisso.

De lading door laten is verboden. Daarom halen de Belgische douane en politie in stilte alles uit de container en laten ze een paar gram zitten. Daarna is het wachten op de chauffeur die alles ophaalt en naar de volgende plek brengt. Volgens de papieren een fruitimporteur in Monster, Zuid-Holland. Een dekmantelfirma, volgens het OM.

Monster?

Het hele transport wordt gevolgd door een observatieteam en mogelijk nog meer agenten. Maar het gaat niet naar Monster, het buigt af, naar een loods in Made. Zogenaamd omdat de koelmotor stuk is, zegt het OM.

Daar grijpt de politie in. Er volgt een reeks arrestaties: drie Brabanders, uit Made (52 jaar) Eindhoven (36) en Bergen op Zoom (47) en ook nog verdachten (44) uit Den Haag en het Belgische Wuustwezel (49).

Omdat het om zo veel drugs gaat, spreekt de politie de vrees uit dat er iemand heel boos kan zijn. Afgepakte ladingen drugs kunnen tot extreem geweld leiden in de onderwereld. Maar voor zover bekend blijft het rustig.

Versleuteld

Tijdens het onderzoek komt de politie er achter dat de verdachten communiceerden met versleutelde PGP-telefoons: niet te kraken. Maar dankzij een server in Canada die de politie in 2016 laat 'neerhalen' komen ze toch achter de inhoud van de gesprekken. In die server zit info over 3,6 miljoen berichten: een schatkamer voor de politie, ook bij andere misdrijven.

De vijf vermeende drugssmokkelaars stonden dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam in een zaak van het landelijk parket van het OM. Dat kwam met hoge strafeisen: vier tot tien jaar cel. De hoogste eis was voor de transportondernemer. Welke verdachte dat precies is, dat is niet bekend.

De zaak gaat de komende weken verder en dan wordt de uitspraak op zijn vroegst rond 1 februari verwacht.

Steeds meer coke

Vooral West-Brabant wordt de laatste jaren overspoeld met steeds grotere ladingen cocaïne. Maandag nog kreeg een Roosendaler negen jaar voor zijn rol in een groot coketransport naar Raamsdonksveer.