'Grote opluchting' na arrestatie van vermeende 'Deurnese bandenprikker'

DEURNE - De politie heeft een 20-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht de 'Deurnese bandenprikker' te zijn. "De opluchting voor de bewoners is groot", zo schrijft de politie.

In Deurne werden de laatste tijd de banden van zeker twaalf auto's lekgeprikt. Ook werden auto's in brand gestoken. Gedupeerden en omwonenden zaten flink met de situatie in de maag.

Beter opletten

"Ja, vervelend. Ik heb geen idee wie hier plezier uit haalt en of ze wel in de gaten hebben hoeveel mensen ze hiermee kwetsen of duperen." Een ander zei: "Je voelt je meteen een stuk minder veilig." Een man knikt: "Wij moeten allemaal beter op gaan letten. Misschien moeten we hier maar zelf gaan patrouilleren met een hoop mensen."

LEES OOK: Buurt Deurne flink geschrokken na autobranden

Onder meer in het weekend van 12 en 13 januari was het raak. Buurtbewoners betrapten toen een verdachte, maar die wist te ontkomen. "Hij sloeg wild om zich heen", vertelde een buurtbewoner. Daarna hebben volgens hem zes politieauto's in de wijk rondgereden op zoek naar de verdachte. Ook twee agenten in burger - op de fiets - zochten mee, maar de verdachte werd niet meer gevonden.

De man die nu is opgepakt werd door een buurtbewoner gezien in het weekend van 12 en 13 januari. De politie wist hem vervolgens op te sporen. De man zit vast voor verder onderzoek. Hij komt uit Helmond.

LEES OOK: Opnieuw banden van auto's lek gestoken in Deurne, verdachte kan ontkomen