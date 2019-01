Gemeenteraad Eindhoven gaat onderzoeken hoe carnavalsoptocht toch door kan gaan

EINDHOVEN - De gemeenteraad van Eindhoven gaat de komende weken onderzoeken hoe de carnavalsoptocht toch via de Vestdijk door kan gaan. De raad had plannen om de opengebroken Vestdijk tijdelijk te asfalteren, maar dat zou 50.000 euro gaan kosten.

GroenLinks diende een motie in om af te zien van te dure tijdelijke oplossing. Wethouder Monique List-de Roos omarmde uiteindelijk deze motie en beloofde op zoek te gaan naar alternatieven. Een van de alternatieven zouden kunststofplaten op het wegdek kunnen zijn. De kosten daarvan zijn ongeveer 23.000 euro.

De wethouder reageerde nog wel op motie. Het in de ogen van GroenLinks té dure asfalt zouden worden hergebruikt, onder meer voor het fietspad op de Vestdijk. "Dat is wel duurzaam", zei de wethouder.

Omleiding

Tijdens de raadsvergadering kwam ook een eventuele omleiding van de optocht via het 18 Septemberplein en de Emmasingel ter sprake. Volgens de wethouder zou die oplossing ook zo'n 30 à 40 duizend euro gaan kosten. Bovendien vinden hulpdiensten de Emmasingel onveilig.

De Vestdijk in Eindhoven is tijdelijk opengebroken in verband met een herinrichting. Over een maand is de carnavalsoptocht en de werkzaamheden zijn dan nog niet afgerond.

