Miljoenenschade na zeer grote brand bij Maaskant Reizen in Lith: 'De klap moet nog komen'

“Het is verschrikkelijk. De stalling en de wasplaats zijn volledig verwoest”, weet de eigenaar van het touringcarbedrijf. “Ook de werkplaats en het kantoor hebben flinke schade.”

'Machteloos'

Smits zag met eigen ogen hoe zijn bedrijf afbrandde. "Ik stond machteloos te kijken. Het is alsof je in een slechte film zit." Tijd om te beseffen wat er gebeurd is, heeft hij niet. “Nu moeten we door. Daar zijn we ondernemers voor. Van alles moet geregeld worden”, benadrukt hij. “De echte klap moet nog komen. Dat is voor later.”

Redding

Acht bussen van het bedrijf zijn volledig verwoest. “Zes bussen hebben we zelf nog kunnen redden”, zegt Smits opgelucht. De elf overige bussen van het bedrijf waren ingezet op het moment van de brand en hebben daardoor geen schade. “Alle reizen en excursies gaan gewoon door. We hebben genoeg bussen over.”

De brandweer had het vuur rond de middag onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omliggende huizen werden uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. “We tasten volledig in het duister.”



