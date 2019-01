Wilma boos en verdrietig, ook al is verdachte opgepakt voor reeks autobranden: 'Waarom mijn auto?'

DEURNE - Wilma is opgelucht nu de politie een 20-jarige man heeft opgepakt voor een reeks autobranden in Deurne. Maar ondanks dat nieuws overheersen woede en verdriet bij haar. "Je wil niet weten wat ik de dader had kunnen aandoen."

Zwartgeblakerde struiken en straattegels herinneren aan de autobrand, ruim twee weken geleden op de parkeerplaats achter het huis van Wilma. Haar trouwe Seat Ibiza ging op een vrijdag rond middernacht in vlammen op.

Geblaf

De buurt rond de Stijn Streuvelslaan in Deurne werd begin januari geteisterd door drie autobranden en talloze lek gestoken autobanden. Wilma schrok van het geblaf van haar hondje. "Ik ging kijken wat er aan de hand was en dacht: 'shit mijn auto staat in brand'. Ik rende op mijn sokken naar buiten, andere mensen hadden al 112 gebeld. Ik ben heel erg geschrokken."

'Waarom mijn autotootje?'

Wilma was WA-verzekerd en kreeg alleen nog zeventig euro voor het wrak. "Waarom mijn autootje? Hij was wel oud, maar reed nog prima."

Ze is zwaar gedupeerd door de autobrand. Geld voor een andere wagen heeft ze niet. "Ik bracht vaak mijn 86-jarige moeder met de auto naar het ziekenhuis. Nu moeten we iedere keer een taxi bestellen."

Wilma is wel blij dat er nu een verdachte is opgepakt. "Elke avond dacht ik: 'dadelijk loopt er hier weer eentje rond'. Soms zie ik zo een jong menneke voorbij komen en dan denk ik: 'zou hij het zijn?'."

Drugscriminelen

Volgens een man die zijn hondje uitlaat is de buurt s'avonds niet zo veilig meer. "Ze dealen hier 's avonds drugs, je moest eens weten." De man kijkt nergens meer van op. Hij is wel blij dat er een verdachte is opgepakt. "Maar hij is nog maar verdacht, dus niet te vroeg juichen."

Twee weken geleden grepen buurtbewoners een verdachte persoon bij de kladden, maar die wist na een worsteling te ontkomen. Misschien heeft het signalement van die man de politie geholpen, zeggen buurtbewoners.

De aangehouden man komt uit Helmond. Hij zit vast voor verder onderzoek.