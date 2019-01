Deel dit artikel:













Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff alsnog tweede in Motocross of Nations, Italië gediskwalificeerd Jeffrey Herlings (Foto: VI Images).

BUCHANAN - Motorcrossers Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff hebben alsnog een zilveren medaille overgehouden aan de Motocross of Nations. Krap vier maanden na het evenement is Italië gediskwalificeerd. En daarom krijgt Nederland zilver in plaats van brons.

Geschreven door Raymond Merkx

Italië pakte in oktober de tweede plaats. De brandstof van de Italiaan Michele Cervellin voldeed echter niet aan de regels, zo blijkt nu na onderzoek. Het hele team is daardoor uit de uitslag gehaald. Nederland schoof daarom een plekje naar boven, achter winnaar Frankrijk. LEES OOK: Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff domineren Grand Prix of Nations, maar geen goud voor Nederland Kansloos voor eindzege

Op het circuit van Red Bud in Buchanan wonnen de Brabanders onderling alle manches. Toch was Nederland kansloos voor de eindzege. Calvin Vlaanderen viel in de eerste manche uit. Hij kampte met technische problemen én kreeg een steen tegen zijn oog. Dat leverde zoveel strafpunten op, dat het de winst van Herlings en Coldenhoff ongedaan maakte. Frankrijk won de landenwedstrijd voor de vijfde keer achter elkaar.