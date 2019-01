Proef met aanpak trillingen langs spoor wordt uitgebreid, bewoners hebben er vertrouwen in

DORST - ProRail gaat de proef tegen trillingen langs het spoor uitbreiden. Een eerste test bij Dorst waarbij een speciale kunststof wig tussen de dwarsliggers en de spoorstaaf was geschoven leidde tot een duidelijke afname van trillingen. Ook in Oisterwijk en Rijen worden nu proeven gedaan, zo maakt Prorail bekend.

Door de zogenoemde ShimLift vlak voor een overweg te installeren, ontstaat er een betere aansluiting tussen spoor en overweg en veroorzaakt de passage van een trein mogelijk minder trillingen. De nieuwe proef bij vijf overwegen gaat een jaar duren.

ProRail neemt de maatregelen omdat sinds 2017 de klachten over trillingen bij het spoor enorm toenamen. Veel inwoners van de drie dorpen klaagden over slapeloze nachten en scheuren in het huis. Oorzaak bleek een nieuw type locomotief te zijn met zwaardere assen.

Eind 2018 werd een test bij Dorst uitgevoerd, metingen lieten een flinke reductie zien van de trillingen.

Een van de mensen die veel last heeft van de trillingen is Dion van der Sanden uit Dorst. Hij was dinsdagavond dan ook aanwezig bij een vergadering van ProRail, gemeente en NS over het probleem. Van de kunststof wig die nu bij Dorst ligt, heeft hij nog geen profijt. "Dat is er maar één terwijl het om vier sporen gaat. Er is geen enkele inwoner uit Dorst die daarvan profiteert, het gaat om een theoretische meting van ProRail." Toch heeft hij er vertrouwen in dat het probleem afneemt, als er meer wiggen komen. "ProRail zou geen kosten maken, als ze er zelf geen vertrouwen in hebben."

Intussen zitten er meerdere scheuren in zijn huis. Of de verantwoordelijken de schade gaan vergoeden, weet hij niet. "Dat is een heel ander verhaal. Die schade erkent ProRail nog steeds niet. Maar het belangrijkste voor ons is dat de overlast verdwijnt. De ellende start nu om half zes 's ochtends en gaat door tot één uur 's nachts."

