Zeven tips over overval bejaarde vrouw (89) na uitzending Opsporing Verzocht De 89-jarige vrouw doet haar heftige verhaal in Bureau Brabant.

EINDHOVEN - De politie heeft tot nu toe zeven tips gekregen over de brute overval op een 89-jarige vrouw uit Eindhoven in oktober vorig jaar. De vrouw deed maandagavond in Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van Omroep Brabant, haar verhaal. Dinsdagavond besteedde ook Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

Geschreven door Karin Kamp

Twee mannen belden in oktober 's avonds bij het slachtoffer aan. Toen ze opendeed, kreeg ze meteen een klap waardoor ze tegen de muur aanviel. Ze eisten haar spaargeld, overgoten haar met vloeistof en dreigden haar in brand in te steken. Uiteindelijk gingen de twee er met het geld vandoor.



Slotenmakers

De mannen wisten precies dat het spaargeld van het slachtoffer in een witte envelop zat. De dag daarvoor moest de vrouw noodgedwongen een slotenmaker bellen, omdat ze zich had buitengesloten. De mannen die het slot vervingen, gaven vervolgens een gepeperde rekening van 950 euro. Ze betaalde met geld uit de witte enveloppe.



Volgens de politie worden 'enkele tips' daadwerkelijk nagetrokken. Gehoopt wordt dat nog meer mensen zich melden met tips.